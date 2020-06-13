В американском городе Бей-Сити грабитель-сладкоежка забрался в магазин конфет и вынес весь товар. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Fox News.

Кроме сладостей преступник больше ничего не взял. В помещение он попал, разбив окно магазина. Хозяева лавки заметили, что он оставил за собой след из конфет, ведущий вглубь района, где располагается заведение. Однако вора так и не поймали.

Владельцы магазина попросили жителей города поддержать их в эти тяжелые времена. По их словам, они только открылись после снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, и их тут же ограбили.



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