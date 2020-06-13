Контрабандисты поставляли золото из приисков в Демократической Республике Конго (ДРК) в ОАЭ, Бурунди, Руанду и Танзанию. Тем самым казна ДРК не досчиталась до двух миллионов долларов.

К данному заключению пришли эксперты ООН, расследовавшие махинации и нелегальных сделки в Африке, пишет «Анадолу».

Согласно отчету Всемирной организации, цепочка контрабандных поставок начиналась в Конго и заканчивалась в Дубае.

ДРК занимает первое место в Африке по объемам выработки золота ручным способом, однако именно эта страна получает наименьшие доходы от экспорта золота.

Для осуществления нелегальных поставок золота создан целый ряд компаний, не осуществляющих банковские операции.

Центром контрабанды золота в Конго является город Буниа. Восемь различных групп еженедельно «получают» здесь по 2-3 килограмма золота. Только в 2019 году через этот город было вывезено не менее 1,1 тонны золота, отметили представители ООН.

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