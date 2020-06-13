Новейшие гиперзвуковые ракеты США обладают способностью поразить цель диаметром порядка 70 см с 1600 километров. Об этом, выступая перед выпускниками академии Вест Пойнт заявил президент США Дональд Трам.

По словам Трампа, США строит новые корабли, бомбардировщики, реактивные истребители и вертолеты сотнями.

«Новые танки, военные спутники, реактивные ракеты, даже гиперзвуковую ракету, которая движется в 17 раз быстрее самой быстрой ракеты, доступной в настоящее время в мире, и может поразить цель на расстоянии 1000 миль (1600 км) в пределах 14 дюймов (35,5 см) от центральной точки», — сказал Трамп (цитата по «Спутнику»).

Президент не уточнил, когда будет готова данная ракета.

Затрагивая тему военного контингента, дислоцированного за пределами США, Трамп заявил, что американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и «решать чужие конфликты».

По его словам, Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата — оборонять и решительно защищать США от внешних врагов.

«Мы заканчиваем эру бесконечных войн», — сказал американский лидер, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.

Трамп заявил, что «ясный взгляд на защиту жизненно важных интересов Америки вернулся на свое место». Он добавил, что в обязанности американских войск не входит разрешение «древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали».

Minval.az