В Париже произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции протеста против расизма и насилия со стороны полиции.

Как указывает ТАСС, инцидент произошёл на въезде на улицу Тампль, где жандармерия выставила металлические ограждения.

По данным агентства, демонстранты в ходе акции бросили в полицейских несколько петард, при этом во время стычки с протестующими сотрудники полиции были вынуждены применить слезоточивый газ.

Уточняется, что участники митинга были недовольны решением префектуры полиции запретить проведение марша протеста до Парижской национальной оперы.

Отмечается, что информации о задержании кого-либо по итогам инцидента не поступало.

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