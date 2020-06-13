Одна из главных мусульманских благотворительных организаций США ICNA оказывает активную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией коронавируса. В числе их подопечных пожилые, вдовы, беженцы и семьи с низким доходом.

Так, каждую четверг и пятницу в Атланте мусульманские активисты распределяют свежую фермерскую продукцию среди нуждающихся. Помимо продуктов питания благотворительный фонд снабжает подопечных лекарствами, средствами гигиены, оказывает финансовую помощь.

За последние два месяца организация помогла более 27 000 человек. Интернет-портал islam.ru со ссылкой на ICNA сообщает, что волонтеры фонда распределили в пять раз больше продуктов по сравнению с прошлым годом.

Minval.az