Согласно поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, представители военного атташе Вооруженных сил Азербайджанской Республики в Республике Беларусь посетили могилу Национального героя Азербайджана, белоруса по происхождению майора Анатолия Давидовича.

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, от имени министра обороны к могиле героя, погибшего 13 июня 1992 года в боях против вооруженных сил Армении за территориальную целостность нашей страны, был возложен венок, почтена его память.

На церемонии говорили о годах его молодости и службы, вспоминали его храбрость и отвагу. Было подчеркнуто, что героизм майора А.Давидовича — показатель дальнейшего укрепления дружеских и братских отношений между народами Азербайджана и Беларуси. Память об отважном герое с уважением чтится в обеих странах.

Затем сотрудники аппарата военного атташе от имени министра обороны выразили соболезнования матери героя Киме Андреевне, особо подчеркнули, что руководство страны всегда внимательно к ней относится.

Кима Андреевна выразила признательность президенту Азербайджанской Республики, руководству Министерства обороны и сотрудникам аппарата военного атташе в Беларуси за уважение к памяти ее сына, внимание и заботу о ней самой.

Minval.az