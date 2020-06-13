Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, не приняла извинений актера. Об этом РБК сообщил адвокат семьи Александр Добровинский.

По словам адвоката, семья считает извинения «запоздалыми» и намерена добиваться справедливого решения суда.

«Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты. Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», — процитировал адвокат брата погибшего водителя.

Ефремов записал видеообращение с извинениями вечером 12 июня, спустя четыре дня после аварии. В нем он просил прощения у семьи Захарова и обещал помочь «всеми средствами, если примут».

Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Статья, в рамках которой против него возбуждено дело, предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.

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