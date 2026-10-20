Россия и США по каналам спецслужб ведут диалог по вопросу освобождения заключенных, заявил заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков.

Он добавил, что американские и российские профильные ведомства находятся в контакте.

В конце сентября журнал The Atlantic писал, что президент США Дональд Трамп поддержал инициативу о снятии части антироссийских санкций при освобождении ряда заключенных. В материале утверждается, что таким образом он рассчитывает в том числе улучшить отношения с Москвой, что позволит заключать сделки по добыче нефти и ископаемых. До этого подобную схему, предложенную спецпосланником Трампа Джоном Коулом, США опробовали в Беларуси.