Европейские лидеры рассматривают два возможных варианта урегулирования российско-украинского конфликта, которые могут быть предложены президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

Первый сценарий предполагает заморозку конфликта по нынешней линии фронта в обмен на гарантии, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Второй вариант предусматривает передачу России оставшейся части Донбасса, после чего Украина сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу. По мнению Рахмана, оба предложения могут быть восприняты в Киеве как предательство.

Как отмечает обозреватель, в европейских странах усиливается убеждение, что ЕС необходимо напрямую участвовать в переговорах с Москвой, а не полагаться исключительно на посредничество США. На фоне неудачных попыток европейских лидеров найти подход к президенту США Дональду Трампу в Европе всё чаще говорят о необходимости возобновить прямой диалог с Россией.

По данным Рахмана, каналы связи уже открыты, а в ближайшее время может состояться телефонный разговор европейских лидеров с Путиным. При этом в Европе сомневаются, что российский президент согласится на один из предложенных сценариев, однако считают прямые переговоры необходимыми.