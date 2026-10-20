Кредитный портфель банков и других кредитных организаций Азербайджана за год увеличился на 14,5% и по состоянию на 31 августа 2026 года достиг 34,9 млрд манатов. При этом объем просроченных кредитов вырос значительно быстрее. По подсчетам Государственного комитета статистики на 36%, до 721,8 млн манатов.

Простыми словами, банки и небанковские кредитные организации выдали населению больше кредитов, чем годом ранее. Общий долг заемщиков перед финансовыми организациями достиг почти 34,9 млрд манатов, из которых 28,9 млрд манатов (82,9%) составляют долгосрочные кредиты. Еще 5,95 млрд манатов приходятся на краткосрочные займы.

Долгосрочные кредиты за год выросли на 13,4%, а краткосрочные — на 20,2%. Таким образом, краткосрочное кредитование увеличивалось более быстрыми темпами.

Отдельного внимания заслуживает рост просроченных платежей по кредитам. За год их объем вырос с примерно 531 млн до 721,8 млн манатов (36%). На первый взгляд доля проблемных кредитов остается небольшой (2,1% всего кредитного портфеля). Иными словами, примерно из каждых 100 манатов выданных кредитов около 2,1 маната приходятся на кредиты с нарушенными сроками погашения.

Однако скорость роста просрочки значительно превышает темпы увеличения общего объема кредитования. Это означает, что сумма кредитов, которые заемщики не погашают вовремя, увеличивается быстрее, чем сам рынок кредитования. При этом рост просрочки сам по себе еще не означает, что банковская система столкнулась с кризисом.