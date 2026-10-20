Президент Франции Эммануэль Макрон договорился с ОАЭ о дополнительных поставках дизельного топлива и рассчитывает заключить аналогичное соглашение с Бахрейном. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на Елисейский дворец.

Согласно договорённостям, ОАЭ будут ежемесячно поставлять Франции около 100 тыс. тонн дизеля. Ещё 100 тыс. тонн Париж рассчитывает получать из Бахрейна.

С учётом соглашения с Саудовской Аравией общий объём поставок может достичь 295 тыс. тонн в месяц. Это более 10% от потребления дизельного топлива во Франции.

Макрон отправился с визитами в ОАЭ, Бахрейн и Катар, чтобы обеспечить стабильные поставки нефти и дизеля, а также добиться снижения цен на топливо на фоне недовольства граждан ростом стоимости жизни.

Цены на нефть значительно выросли на фоне продолжающегося уже восемь месяцев конфликта между США и Ираном и перекрытия Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.