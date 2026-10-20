На фоне обострения отношений с Дональдом Трампом доверие украинцев к Владимиру Зеленскому выросло с 43% до 57%, свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.

До 10 октября президенту не доверяли 52% опрошенных, а с 10 по 16 октября этот показатель снизился до 39%.

Социологи объясняют изменения эффектом «сплочения вокруг флага», когда внутренние разногласия отходят на второй план из-за внешнего давления. При этом эксперты допускают, что рост доверия окажется кратковременным.