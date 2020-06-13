Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором извинился перед семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова. Видео опубликовано на YouTube-канале «Гражданин поэт».

«Четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят», — сказал актер.

Он заявил, что поможет семье Захарова «всеми средствами», если они примут его помощь. Он сказал, что это не «попытка откупиться, а попытка искупить».

«И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить», — заявил Ефремов.

По его словам, сейчас многие думают, что его как артиста «будут отмазывать».

«Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», — заключил он.

8 июня Михаил Ефремов за рулем «Джипа Гранд Чероки» выехал на встречную полосу и врезался в легковой фургон «Лада» на Смоленской площади в центре Москвы. Экспертиза показала, что актер был пьян. Водитель фургона Сергей Захаров получил переломы, черепно-мозговую травму и травму головы. 9 июня он умер в больнице.

На Ефремова завели уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.



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