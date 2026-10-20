Член экспертного совета при Совбезе РФ Андрей Сушенцов заявил ТАСС, что США «предательски повели себя» по отношению к Украине и европейским союзникам, решив выйти из украинского кризиса.

По его словам, Вашингтон использовал Украину в противостоянии с Россией, а затем переложил ответственность за её поддержку на Европу, сосредоточившись на Восточной Азии.

Сушенцов также заявил, что война находится на завершающем этапе и может закончиться в ближайшие месяцы или годы. При этом, по его оценке, Россия продолжает вести войну на истощение ресурсов противников.