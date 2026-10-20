Президент Украины Владимир Зеленский призвал США предоставить Киеву системы противоракетной обороны для защиты энергетической инфраструктуры. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По словам Зеленского, Украина выступает за взаимное прекращение огня в энергетической сфере, однако считает несправедливым отказ от ответных ударов по российским энергообъектам, пока Россия атакует украинские объекты газовой, электрической и нефтяной инфраструктуры.

«Русские нападают. Америка не может их остановить. Давайте верить в то, что Америка очень хочет, но не может. Тогда, как партнер, я иду навстречу президенту Трампу: если они нападают на нас, мы не можем им ответить, это несправедливо, но если это необходимо вам, и вы не можете утихомирить Путина, то дайте нам системы противоракетной обороны, чтобы я мог защитить энергетику», — заявил украинский лидер.

Зеленский также подчеркнул, что Украина заинтересована в сохранении открытых и честных отношений с США. По его словам, двустороннее сотрудничество особенно активно развивалось после начала полномасштабного конфликта, и он благодарен Вашингтону за оказанную поддержку.

При этом президент Украины заявил, что Киев стремится к прозрачности в отношениях с американской администрацией и считает, что у Украины и США больше общих интересов, чем у Вашингтона и Москвы.