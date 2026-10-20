Подписанный между Арменией и Азербайджаном мирный меморандум стал уникальным и преобразующим событием для региона. Об этом заявил директор Фонда развития TRIPP+ Константин Соколов.
По его словам, в сентябре американская инвестиционная компания Dynamic Frontier приобрела медный рудник Тегут — второй по величине в Армении.
«Основными целями этой сделки были укрепление армяно-американского партнерства и обеспечение доступа к жизненно важным минеральным ресурсам Армении для американских цепочек поставок», — отметил Соколов.