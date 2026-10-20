В учебных заведениях поговаривают о включении предмета «История Азербайджана» в программу школьных выпускных экзаменов. Новость не на шутку переполошила родителей старшеклассников, готовящихся к единому государственному экзамену.

Как прокомментировал Minval эксперт в области образования Рамин Нуралиев, данный вопрос обсуждается на уровне предложений, однако Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) соответствующего решения пока не принимал.

По словам собеседника, идея включить вопросы по истории Азербайджана в экзамены обсуждалась с учетом опыта некоторых стран Центральной Азии, где при поступлении в вузы абитуриенты сдают экзамены по национальному языку и истории.

«Это дезинформация, официального решения Государственного экзаменационного центра нет. Речь идет лишь о предложениях включить вопросы по истории Азербайджана в выпускные экзамены», — пояснил Нуралиев.

Эксперт отметил, что официальная информация о программах вступительных экзаменов обычно публикуется в журнале «Абитуриент». По его мнению, если история Азербайджана действительно будет включена в экзаменационную программу, это должно быть отражено в первом выпуске журнала, который будет опубликован уже в ближайшее время.

При этом сам Нуралиев считает маловероятным введение дополнительного предмета без пересмотра действующей системы экзаменов. По его словам, внедрение истории Азербайджана лишь увеличит нагрузку на абитуриентов, которым и без того нужно сдавать экзамены по нескольким предметам, в том числе математике, родному языку и английскому языку.

«Включение еще одного предмета означает дополнительную нагрузку. Если экзамен длится три часа и проводится по трем предметам, то дополнительные вопросы по истории могут повлиять на продолжительность и измотать абитуриентов», — отметил эксперт.

Нуралиев считает, что внедрение вопросов по истории возможно лишь после упразднения одного из предметов выпускных экзаменов, однако он подчеркнул, что исключение родного языка или математики было бы нежелательным. А отмена экзамена востребованного английского языка вообще маловероятна. Таким образом, на данный момент информация о включении истории Азербайджана в выпускные экзамены остается неподтвержденной.

В свою очередь в Государственном экзаменационном центре опровергли слухи о пересмотре программы единого государственного экзамена.