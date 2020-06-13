Королева Великобритании Елизавета II 13 июня празднует официальный день рождения в Виндзорском замке. Для нее разработали небольшое торжественное мероприятие, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Sky News.

Военный парад для королевы организовали всего за две недели. Это первое появление монарха на официальном внешнем мероприятии с начала кризиса с коронавирусом.

Обычно тысячи людей собираются вдоль перед дворцом, чтобы посмотреть на военный парад, наполненный театральными представлениями, и увидеть членов королевской семьи. Однако в этом году собравшейся публике было предложено держаться подальше. Также саму торжественную церемонию сократили из-за ситуации с коронавирусом.

Королева Великобритании по традиции отмечает день рождения дважды — 21 апреля и во вторую субботу июня, когда в Лондоне проходят парад и торжественные гуляния. В этом году монарх отметит свой день рождения в узком кругу.

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