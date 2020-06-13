Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой из 58 интернет-спутников Starlink.

Старт ракеты был дан в расчетные 5.21 по времени Восточного побережья США с космодрома на мысе Канаверал. Это девятая партия спутников Starlink, выводимая на орбиту, и третий полет для первой ступени Falcon 9, которая должна вновь совершить посадку на плавучую баржу в Атлантике вскоре после запуска.

В этот раз на эллиптическую земную орбиту будут выведены 58 спутников Starlink. По технологии SpaceX, приблизительно через 26 минут после старта спутники будут доставлены на промежуточную орбиту высотой до 367 километров. Затем на собственной тяге они поднимаются на более высокую орбиту для тестирования и после этого переходят на рабочую орбиту на высоте около 550 километров.

Помимо запуска аппаратов созвездия Starlink, Falcon 9 осуществляет в субботу запуск трех спутников зондирования Земли для компании Planet. Они будут выведены на орбиту до отделения аппаратов Starlink.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников.

Minval.az