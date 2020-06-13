Житель США впал в кому после того, как ему на голову упала статуя президенту Конфедеративных Штатов Америки в Вирджинии.

Как пишет Mirror, пострадавший афроамериканец Крис Грин был одним из тех, кто сталкивал монумент в ходе протеста.

Статую стянули веревкой и сбросили вниз под одобрительные возгласы толпы. Однако глыба упала прямо на 45-летнего мужчину. Очевидцы рассказала, что медикам пришлось пробиваться сквозь толпу. Грина госпитализировали с травмой головы. Мужчина находится в состоянии комы.



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