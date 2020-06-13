Госсекретарь США Майк Помпео планирует провести встречу с представителями правительства КНР на Гавайях, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным газеты, планы относительно поездки Помпео все еще дорабатываются.

Госдепартамент отказался комментировать изданию эту информацию. Посольство Китая в США также не ответило на запрос Politico.

В последнее время отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности специального административного района страны — Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.

Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

Minval.az