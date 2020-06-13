После обнаружения на оптовом рынке в пекинском районе Фэнтай COVID-19, там введен режим военного положения.

Об этом сообщил заместитель главы парткома района Чу Цзюньвэй на пресс-конференции.

«Режим военного положения введен в районе Фэнтай, создан оперативный штаб», — заявил Чу Цзюньвэй.

Расположенный в районе Фэнтай рынок «Синьфади» был временно закрыт в субботу после того, как в результате эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус.

Было принято решение провести тестирование на COVID-19 всех сотрудников рынка — более 10 тысяч человек.

Minval.az