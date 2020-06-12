На одном из крупнейших продуктовых рынков Пекина выявили вспышку коронавирусной инфекции. Об этом, согласно информации «Лайфа», сегодня сообщила газета «Синьцзинбао», сославшись на управляющего рынка. Отмечается, что новых случаев заражения в столице Китая не фиксировали уже два месяца.

Первым за медицинской помощью обратился 52-летний местный житель, который в последнее время никуда не выезжал из города. Это произошло накануне. Сегодня же коронавирус подтвердился ещё у двух жителей Пекина, работающих в Центре исследования мясной продукции.

После этих случаев власти города начали эпидемиологическое расследование и выяснили, что источником инфекции стал лосось, прибывший на торговую точку с рынка морепродуктов «Цзиншэнь». Всех контактировавших с заражёнными продуктами поместили под карантин, первичные тесты показали отрицательный результат.

Сейчас мясные залы и залы с морепродуктами пекинского рынка временно не работают. Торговые ряды с фруктами и овощами продолжают работать в обычном режиме. Рынок же, с которого был поставлен заражённый лосось, закрыт полностью.

Напомним, что первая вспышка коронавируса также была зафиксирована на продуктовом рынке в китайском городе Ухань. Сейчас же эпидемия в Китае кончилась, а новые случаи заражения выявляются крайне редко, и чаще всего они оказываются ввозными из-за границы.

Minval.az