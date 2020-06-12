В Лондоне, Великобритания, городские власти железными щитами закрыли памятник бывшему премьер-министру Уинстону Черчиллю (1874-1965). Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Sky News в пятницу, 12 мая.

Таким образом власти пытаются защитить монумент от вандализма в преддверии новых акций протеста против расизма и полицейского насилия.

Щиты установлены в виде защитного короба вокруг памятника. На прошлых выходных именно два этих монумента исписали граффити во время многотысячной акции протеста в центре города.

В свою очередь премьер-министр Борис Джонсон, написавший книгу о Черчилле, осудил сложившуюся ситуацию.

«Статуя Уинстона Черчилля на Парламентской площади — постоянное напоминание его заслуги в спасении этой страны и всей Европы от тирании фашизма и расизма. То, что этот национальный памятник сегодня рискует быть атакован агрессивными демонстрантами — абсурдно и постыдно. Да, иногда он высказывал мнения, которые недопустимы для нас сегодня, но он был героем, и он полностью заслуживает мемориала», — написал Джонсон в Twitter.

Премьер осудил и усилившееся в последние дни движение за снос ряда памятников, прежде всего на том основании, что деятели, в честь которых они были возведены, были причастны к работорговле.

«Мы не можем сейчас пытаться редактировать или подвергать цензуре наше прошлое. Мы не можем делать вид, что у нас есть иная история. Памятники в наших больших и малых городах были возведены предыдущими поколениями. У них было другое восприятие, другое понимание того, чтобы правильно, а что нет. Но эти памятники учат нас о нашем прошлом, обо всех их ошибках. Снести их — значит солгать по поводу нашей истории и сделать более скудным процесс образования будущих поколений», — подчеркнул Джонсон.

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