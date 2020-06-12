На атомной подводной лодке, находящейся на военно-морской базе во французском Тулоне, вспыхнул пожар. Как сообщили местные власти, к тушению огня подключены военно-морские пожарные бригады и персонал самой базы. Угрозы распространения огня, как и радиационного загрязнения, нет. Как утверждают чиновники, на борту нет ни вооружения, ни ядерного топлива.

— Подводная лодка Perle находится на техническом обслуживании с 13 января 2020 года. В настоящее время проводится этап демонтажа оборудования, — цитирует «Лайф» заявление французской морской префектуры Средиземного моря.

Un incendie à bord du sous-marin nucléaire d’attaque Perle (SNA) s’est déclaré ce vendredi en fin de matinée, sur la base navale de Toulon.

Une épaisse fumée blanche a été aperçue dans les environs et suscité beaucoup d’interrogations. pic.twitter.com/aTRGTnhacg — Var-matin (@Var_Matin) June 12, 2020 Многоцелевая атомная подводная лодка (ПЛА) Perle ВМС Франции (S606 типа «Рубис») была спущена на воду 22 сентября 1990 года. ПЛА была включена в состав французского флота летом 1993 года. Энергетическая установка на борту — ядерный реактор CAS-48 мощностью 48 МВт со встроенной теплообменной системой.

Minval.az