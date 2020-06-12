В армянском приграничном селе Арегуни Гегаркуникской области задержан гражданин Азербайджана, перешедший границу. Об это в пятницу сообщил ереванский «Спутник».

Издание отмечает, что 26-летний мужчина был обнаружен рано утром в пятницу.

В настоящее время он находится у сотрудников Службы национальной безопасности, которые выясняют детали случившегося.

Государственная Комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан сообщила АПА, что проводит расследование в связи с информацией о переходе гражданина Азербайджана на территорию Армении.

Minval.az