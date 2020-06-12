В итальянском городе Бергамо, который сильнее всего пострадал от коронавируса, в пятницу допросят премьер-министра Джузеппе Конте, после того как родственники людей, скончавшихся от Covid-19, обвинили правительство в халатности и потребовали провести расследование. Конте заявил, что ему нечего бояться.

Родственники умерших считают, что в Бергамо и других основных эпицентрах вспышки коронавируса, необходимо было вводить карантин раньше, чем это сделали власти.

В четверг прокуратура города получила 50 юридических жалоб, поданных общественной организацией Noi Denunceremo, в которую входят родственники умерших.

Они считают, что два города в Ломбардии — Альцано-Ломбардо и Нембро — необходимо было объявлять красными зонами сразу после выявления там вспышек коронавируса.

Это первый групповой иск в Италии, связанный с пандемией. В Ломбардии у власти находятся оппозиционная правая партия «Лига севера», и многие винят ее за неудовлетворительную организацию борьбы с коронавирусом, а не центральное правительство.

Помимо премьера прокуратура допросит министра внутренних дел Лучану Ламорджезе и министра здравоохранения Роберто Сперанцу.

Прокуроры хотят определить, есть ли основания для предъявления обвинений в преступной халатности.

По Европе коронавирус начал распространяться именно из Ломбардии, более половины всех смертей в Италии приходится на этот регион.

По состоянию на пятницу в Италии Covid-19 с начала эпидемии был выявлен более чем у 236 тыс. человек. По смертности страна — на четвертом месте в мире (более 34,1 тыс. смертей).

Благодаря строгим карантинным мерам властям страны удалось снизить количество новых заражений.

«Я добросовестно изложу все известные мне факты. Я не переживаю. Я приветствую любые расследования. У граждан есть право знать, а у нас есть право ответить», — заявил в свою очередь Конте.

Minval.az