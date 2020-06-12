В инфекционную больницу в Кутаиси доставили инфицированных коронавирусом молодых супругов, которые побывали в Баку.

Как сообщает Первый канал, пациентов в клинику доставили из карантинной зоны Цхалтубо. Состояние их здоровья оценивается как средней тяжести.

В Грузии число выявленных случаев COVID-19 достигло 837, при этом число выздоровевших увеличилось на три, сообщается на сайте StopCov.

Таким образом за сутки число зараженных в стране возросло на 9. В карантине, по данным сайта, сейчас находятся 3 213 человек, в стационарах под наблюдением врачей — 303. Выздоровели 697 пациентов, 13 — скончались.

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