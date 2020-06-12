Министерство финансов Великобритании планирует увеличить налоги для богатых граждан, чтобы покрыть расходы на борьбу с коронавирусом.

Сейчас ведомство обсуждает этот вопрос с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников банковского сектора королевства.

Также в британском Минфине намерены привлечь состоятельных британцев к добровольной помощи в условиях пандемии — они могли бы выделить деньги на поддержку граждан, считают в кабмине.

По словам одного из источников агентства, увеличением налогов власти хотят пополнить истощённую государственную казну, запасы которой пошли на борьбу с инфекцией. На все расходы, связанные с коронавирусом и меры поддержки населения Великобритании, нужно выделить 133 миллиарда фунтов стерлингов.

Minval.az