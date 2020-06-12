Режим чрезвычайного положения в Армении будет продлен еще на месяц, до 13 июля. Такое решение принято на заседании правительства в пятницу.

«Это уже третье продление режима ЧП, однако необходимость в введении этого режима еще существует», – сказал министр юстиции Рустам Бадасян.

Режим ЧП продлевается в третий раз из-за того, что число случаев заражения остается довольно высоким.

По положению на 12 июня, число подтвержденных случаев заражения выросло на 612, до 15,281. Выздоровели 5 466, скончались в целом 258 человек (+13 за сутки).

Армения, несмотря на текущие проблемы, готовится также к новой вспышке коронавируса, которая может произойти этой осенью. Об этом в беседе с журналистами сказал министр здравоохранения Арсен Торосян.

«Доказано, что ОРВИ осенью распространяются активнее. В разных странах в разное время, в Армении — в начале или конце ноября», — сказал Торосян.

Minval.az