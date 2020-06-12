Министерство обороны США предусмотрело в проекте американского военного бюджета на 2021 финансовый год расходы в размере $1,4 млрд на создание Тихоокеанской инициативы сдерживания Китая.

«Бюджет предусматривает создание Тихоокеанской инициативы сдерживания для отправки ясного сигнала Коммунистической партии Китая, что США полностью привержены защите своих национальных интересов в Индо-Тихоокеанском регионе», — процитировали ведомство в ТАСС.

Отмечается, что Пентагон решил выделить на сдерживание КНР гораздо больше средств, существенно превысив изначальный бюджетный запрос.

Проект выделяет на инициативу 1,4 млрд долларов, что на 188 млн больше, чем бюджетный запрос на нужды Индо-Тихоокеанского региона, в частности на ПРО, развитие позиционирования и наращивание взаимодействия с союзниками и партнёрами. Бюджетом также утверждаются 5,5 млрд расходов на инициативу в 2022 финансовом году, в связи с чем министру обороны необходимо разработать план трат, — привели сообщение Минобороны США в агентстве.

Minval.az