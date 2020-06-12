Рынки диких животных в Юго-Восточной Азии создают благоприятные условия для развития коронавирусов. К такому выводу пришла международная команда зоологов, опубликовавшая свое исследование на портале препринтов bioRxiv, передает издание Naked Science.

Ученые провели исследование на рынках и фермах Вьетнама еще в 2013-2014 годах. Тогда они собирали образцы биологического материала (крови, фекалий и других выделений) от животных, которые там продавались.

Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) исследователи определяли наличие генетических последовательностей различных коронавирусов в образцах. Им удалось обнаружить следы присутствия шести различных видов патогенов из трех подсемейств семейства Coronaviridae — в том числе бетакоронавирусов, к которым относится возбудитель Covid-19.

«Различные штаммы коронавируса были обнаружены на всех 24 рынках, где продавались живые грызуны. Вдобавок вирусы были найдены на 60% ферм, где выращиваются эти животные, и на 94% предприятий, которые производят удобрения из выделений летучих мышей», — пишут исследователи.

Кроме того, исследование показало, что по мере перемещения животных по цепочке поставок доля образцов, зараженных различными коронавирусами, возрастает. Так, среди обычных крыс, которых продавали ловцы, доля зараженных особей составляла 20,7%. На крупных рынках этот показатель возрос до 32%, а среди крыс, которые подавались в ресторанах, процент зараженных образцов составил 55,6%. Схожие тенденции наблюдались для бамбуковых крыс, дикобразов и рукокрылых.

Согласно предположению ученых, распространение коронавирусов на рынках мяса происходит через смешивание фекалий различных видов либо через прямую передачу патогена от одного вида к другому. На это, в частности, указывает тот факт, что в фекалиях грызунов были обнаружены вирусы, характерные для птиц и летучих мышей.

Гибридизация различных штаммов вирусов является причиной зоонозных инфекций и несет серьезную угрозу человеку. По мнению ученых, правительства Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии должны принять меры, которые не позволят появиться новым смертельно опасным вирусным болезням. Как известно, по одной из версий пандемия COVID-19 начала свое шествие по миру с рынка китайского Уханя, где коронавирус передался от предназначенных на продажу животным к человеку.

Minval.az