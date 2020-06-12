Пиар-менеджер банка ВТБ (Армения) Диана Агабекян написала заявление об уходе с работы после того, как руководство банка якобы потребовало перевести на русский все негативные комментарии о премьер-министре Армении Николе Пашиняне под его постами в социальной сети Facebook, с целью отправить их в Москву.

Об этом уже бывший сотрудник банка написала на своей странице в соцсети.

«Итак, я больше не пиарщик Банка ВТБ (Армения), я уволилась.

Поступила в банк в 2018-ом, была полна энергии и желаний работать и развиваться, как специалист. Однако, совсем скоро стала осознавать, куда я попала и жутко разочаровалась.

Самое худшее, что может быть в работе – это, когда работодатель не ценит профессионализм, не слышит мнения сотрудника, не доверяет его знаниям и ожидает лишь рабского подчинения и отсутствия своей точки зрения. Я уж не говорю о таком простом понятии, как человеческое отношение и общение, которое, напрочь, отсутствует: даже просьба работать дистанционно была отклонена. Я неоднократно просила позволить мне работать из дома, так как боялась заразиться и заразить всю свою семью, но ответ был «нет»!

Последней каплей было личное задание руководства банка перевести на русский все отвратительные комментарии в адрес Премьера под его постами, чтобы направить в Москву. Короче, «Лучший сотрудник 2019» уволился!

Да, я лишилась работы, но не потеряла своё лицо и достоинство», – утверждает Агабекян.

Minval.az