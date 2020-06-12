Соединенные Штаты в ближайшие месяцы продолжат сокращать свое военное присутствие в Ираке и будут обсуждать с Багдадом статус оставшихся в стране американских военнослужащих. Это следует из совместного заявления двух стран по итогам переговоров в рамках начавшегося между ними в четверг стратегического диалога, передает ТАСС.

«Две страны признали, что в свете значительного прогресса в деле устранения угрозы со стороны ИГ в ближайшие месяцы США продолжат сокращать свои силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус оставшихся сил, в то время когда обе страны концентрируются на развитии двусторонних отношений в области безопасности, основанных на общих интересах <…> Правительство Ирака привержено защите военнослужащих международной коалиции, а также иракских объектов, где они размещены, в соответствии с международным правом и отдельными договоренностями об их присутствии, которые будут определены обеими странами», — говорится в документе, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

«США вновь заявили, что не стремятся к постоянному военному присутствию в Ираке и не просят постоянных [военных] баз», — отмечается в заявлении.

Переговоры проходили в режиме видеоконференции. Американскую делегацию возглавил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Помимо безопасности и борьбы с терроризмом, стороны обсудили вопросы экономики, энергетики, политики и культуры. В частности, «две страны признали огромные экономические проблемы, стоящие перед Ираком в связи с двумя кризисами — пандемией и падением цен на нефть». «США обсудили вопрос предоставления экономических советников для работы непосредственно с правительством Ирака в целях содействия международной поддержке усилий Ирака в области реформ», — сказано в заявлении. Кроме этого, стороны обсудили планы возвращения Ираку «важных политических архивов» и артефактов.

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