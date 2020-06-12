Американская компания Microsoft отказалась продать полиции США свою технологию распознавания лиц. Об этом сообщил глава корпорации Брэд Смит.

«Мы не продадим систему распознавания лиц полиции США», — цитирует Смита The Washington Post.

Он отметил, что ситуация не изменится, пока в стране не примут закон, регулирующий использование подобных технологий.

Власти США озаботились системой распознавания лиц после массовых протестов в стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате жёсткого задержания полицией 25 мая.

Minval.az