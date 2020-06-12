Высказывания телеведущего армянского происхождения ливанского телеканала New TV Нехсана Тер-Арутюняна, допустившего в прямом эфире оскорбительные выпады в адрес Турции, вызывали широкую негативную реакцию со стороны общественности страны.

Заявления Тер-Арутюняна спровоцировали шквал недовольства в соцсетях, передает «Анадолу».

Кроме того, в столице Бейруте и в городе Триполи на севере Ливана прошли многолюдные акции протеста. Участники демонстраций скандировали слоганы в поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Турции и Османского Государства.

В Бейруте протестующие собрались у офиса New TV, где потребовали от Тер-Арутюняна принести извинения Турции за скандальные заявления.

По мнению митингующих, телеведущий пытался посредством очернения братской для Ливана Турции и спекулирования на мусульманской истории устроить провокацию, направленную против национального единства страны.

В рамках акции десятки молодых ливанцев совершили автомотопробег по улицам столицы в знак поддержки Турции.

Ранее в отношении Нехсана Тер-Арутюняна был направлен иск в суд.

«Пропаганда ненависти на религиозной и этнической почве запрещены законодательством Ливана. Также недопустимы любые попытки раскола национального единства Ливана», — сказал адвокат Зияд Джаафил, обратившийся с жалобой в прокуратуру.

Копию текста жалобы адвокат разместил на своей странице в Facebook.

Позицию Джаафила поддержал другой ливанский адвокат Тарик Шендеб, также осудивший антитурецкую риторику армянского ведущего.

Накануне вечером ведущий Нехсан Тер-Арутюнян использовал оскорбительные выражения в адрес бывшего министра окружающей среды Ливана Виама Веххаба, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и наследия Османской эпохи.

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