Госдепартамент США считает, что Россия вмешивалась в дела Ливии, перебрасывая военную технику и бойцов «ЧВК Вагнера». Такие действия России, согласно американской версии, спровоцировали интервенцию со стороны Турции.

По словам помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвида Шенкера, американская сторона обеспокоена действиями России в Ливии.

«Мы обеспокоены притоком в Ливию российской военной техники, оружия и наемников», — заявил Шенкер.

Соединенные Штаты призвали к деэскалации, чтобы ни Россия, ни другая страна не вмешивались в ливийские дела.

В конце мая Госдеп США обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию.

Minval.az