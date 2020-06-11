Коронавирус COVID-19 стал быстрее распространяться среди африканских стран, заявила в четверг региональный директор ВОЗ по странам Африки Матшидисо Ребекка Моэти.

Выступая на пресс-конференции в Женеве, она отметила, что инфекция распространилась за пределы столиц государств и крупных городов. По ее словам, которые приводит «Интерфакс», пандемия в Африке «ускоряется».

Моэти также указала на нехватку тестов для диагностики коронавируса и других медицинских средств.

Она добавила, что 75% выявленных случаев в Африке приходятся на 10 стран. Четверть случаев зафиксирована в ЮАР.

Согласно данным портала Worldometers, отслеживающего данные по COVID-19 в мире, в Африке за время пандемии официально зарегистрировано 212 тыс. случаев заболевания. Почти 6 тыс. человек скончалось, 97 тыс. выздоровели.

Minval.az