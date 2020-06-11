«Присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана остается самой большой угрозой региональной безопасности. Несмотря на обращение генерального секретаря ООН и высокого представителя ЕС Жозепа Борреля в связи с глобальным прекращением огня, вооруженные силы Армении продолжают нарушать режим прекращения огня, а также прилагают все усилия, чтобы повысить напряженность и помешать политическому урегулированию конфликта. Армения представляет себя «демократичной», но при этом продолжает нарушать права сотен тысяч азербайджанцев, насильно изгнанных со своих родных территорий».

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече в формате видеоконференции глав МИД стран «Восточного партнерства».

По его словам, в период мобилизации всего мира на борьбу с COVID-19 Армения проводит на оккупированных территориях Азербайджана так называемые «выборы» и «инаугурацию»: «Избегая переговоров и не соблюдая резолюций Совета Безопасности ООН, Армения препятствует процессу урегулирования конфликта. Таким образом, Армения нарушает фундаментальные принципы «Восточного партнерства», такие как стабильность и процветание».

Minval.az