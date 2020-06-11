США продолжают поставлять на экраны мира «горячую картинку». Беспорядки по-прежнему бушуют во многих городах, Минюст США обещает привлечь их организаторов к ответственности и «разобраться» с движением «Антифа», эксперты теряются в догадках, как повлияет на «предвыборные» настроения волна беспорядков…

А тем временем драматичные процессы разворачиваются вокруг так называемой «Маленькой Армении» — Глендейла, пригорода Лос-Анджелеса. Местный армянский активист Бедрос Ханджян разразился в Facebook алармистским постом. Он разместил два видео: на одном местный активист-афроамериканец, обращаясь к «своим черным братьям и сестрам», заявляет, что пора прекратить «произвол» со стороны армян и «восстановить справедливость», и сообщает, что его якобы армяне, другой афроамериканец призывает «начать протесты» в Глендейле, где, по его мнению, «сосредоточены расисты». Сам Ханджян уверен: «На армянскую общину готовятся массовые нападения со стороны представителей афроамериканской диаспоры, а также активистов „Антифа“ и „Black lives matter“. Они уже массово предлагают нападать на армян. Эти сообщения необходимо отправлять в полицию, а эти лица должны нести ответственность, так как призывают к насилию на почве национальности. Это уже расизм и терроризм. Их желание — чтобы армяне извинялись перед ними и становились на колени. Этот человек на видео призывает к нападению именно на армян, подчеркивая национальность. Я открыто заявляю, что движения „Антифа“ и „Black lives matter“ являются расистскими движениями. Они — самые настоящие расисты! Это уже не игрушки. Это опасность не только для нас, но и будущих поколений». Армянские пользователи начали постить другие видео похожего содержания и еще добавили: местным афроамериканцам не нравится, что армяне защищают свою собственность, иногда и с оружием в руках.

И все это напоминало бы историю из серии «пожар документов не спрашивает», и если в стране начинается «крутой замес», то остаться от него в стороне по принципу «мои предки приехали сюда уже после того, как закончилась война Севера с Югом» не получится, если бы не одно обстоятельство.

Прежде всего, о том, что вокруг «маленькой Армении» нарастает напряженность, а местное население уже не жалует своих соседей с заканчивающимися на «-ян» фамилиями, эксперты заговорили еще в конце нулевых. После распада СССР сюда, на берега Калифорнии, хлынула новая волна переселенцев из независимой Армении. Е в 2010 году — уже более 65 тысяч. Но самое главное, «новые армяне» приносили с собой и нормы поведения, усвоенные в стране, где у половины парламента были блатные клички. Что тут же отзывалось ростом криминальных инцидентов уже в Глендейле — с кражами, вооруженными «разборками» в местных кафе, не считая «просто» драк на улицах и вспоротых ножами предвыборных плакатов, установленных на «частных» лужайках. В ответ, к вящему ужасу армянских политиков и журналистов, в Глендейле начали призывать голосовать против армян. Армянские эксперты с испугом и удивлением заговорили: «Теряем Глендейл, причем в организованном порядке». Затем полыхнул новый скандал: двое радиоведущих — Билл Хэндел и Ронни Бертолуччи — обсуждали бедственную ситуацию, сложившуюся в сфере здравоохранения Глендейла. Сначала Хэнделл отметил, что немало проблем создают иммигранты, после чего предложил… выставить Глендейл на продажу, а заодно «эффективно избавиться от всех армян». На что последовал ироничный комментарий Робина Бертолуччи: «Что начали турки, завершит Билл». Армянские активисты, конечно, возмущались, но это было еще одно доказательство, что антиармянские настроения в Калифорнии нарастают. Дошло до того, что в феврале 2015 года в местном торговом центре армянским активистам запретили продавать майки с символикой в честь 100-летней годовщины «геноцида армян».

А сегодня слишком многое указывает на куда более серьезный «раздражитель».

Здесь, пожалуй, надо отвлечься от темы. И вспомнить нашумевший инцидент в казахстанской Караганде за несколько часов до наступления 2019 года. В местном армянском ресторане «Древний Рим» вспыхнула потасовка между казахами и армянами — молодые люди не сошлись в музыкальных вкусах. Но с армянской стороны на «разборку» прибыла бригада из 30-35 «бойцов», вооруженных не только ножами, но и заточенной арматурой. Жители Караганды справедливо возмущались: что происходит? В стране уже существуют «армянские боевые дружины»? 1 июня 2019 года произошел новый инцидент, уже в подмосковной деревне Путилково: в местном армянском кафе кто-то из посетителей бросил фразу в стиле «что-то много «чурок»», вспыхнула драка, в которой был убит Никита Белянкин — спецназовец, только недавно вернувшийся из Сирии. И там тоже слишком многое указывало на существование этакой «боевой дружины».

Вопрос, могло ли появиться нечто подобное и в Глендейле на фоне местной волны беспорядков, стоит того, чтобы его озвучить. Как и то, что по крайней мере со стороны «новых армян», прибывших из Армении, с ее узаконенным расизмом и ксенофобией, не могли не придать ей прочтение в стиле «армяне против «черных»». Но не ждали, что, в отличие от азербайджанцев, в Калифорнии они уже не будут иметь «фору» от властей.

Понятно, что Ханджян об этом вслух не скажет. Но основания для перепуга у него есть.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az