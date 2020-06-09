Премьер Армении Никол Пашинян соврал о своем заболевании COVID-19. Об этом пишет издание «7or.am».

Вчера армянский премьер сообщил, что ему и его семье были проведены повторные тесты на коронавирус. Ответы оказались отрицательными, они вылечились, приобрели иммунитет, а он возвращается на работу.

«Фактически, получается, что Никол Пашинян нашел способ вылечиться и приобрести иммунитет от коронавируса за несколько дней. Понятно, что мы имеем дело с блефом. Остается лишь понять, где именно Пашинян врет: в вопросе заражения или выздоровления?

Если поверить, что Пашинян действительно был инфицирован и вылечился, и сопоставить эту новость с известными в мире сроками инкубационного периода заражения, то получится, что он был заражен еще во время церемонии «инаугурации» «президента Арцаха» (закавычено нами – прим. «Минвала»), и, следовательно, заразил еще немало людей, что является крайне безответственным поведением.

Многие же склонны считать, что Пашинян, как всегда, врет, и не был заражен. Он всего лишь, исходя из каких-то соображений, решил притвориться зараженным. И в этом контексте заявления «народного» премьера о том, что он вылечился и приобрел иммунитет, выглядят попросту смехотворными», – пишет издание.

И отмечает, что «есть также версия, что Пашинян был заражен и продолжает оставаться таковым, но, поскольку почувствовал угрозу потери власти, решил вернуться к работе, во имя собственного кресла поставив под угрозу жизнь и здоровье многих других».

Minval.az