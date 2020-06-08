Власти Грузии в понедельник, 8 июня, начали новый этап ослабления карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

По решению правительства в стране возобновляется работа ресторанов и кафе, отелей и пунктов обмена валюты, открывается междугороднее сообщение. Пассажирские железнодорожные перевозки, как ожидается, возобновятся с 15 июня.

В заведениях общепита необходимо носить маски, соблюдать дистанцию, за одним столом можно разместить не более шести человек. Гостиницы будут открыты только те, которые прошли проверку Минздрава и получили соответствующее разрешение.

В Грузии зафиксированы 810 случаев заражения коронавирусом, умерли 13 пациентов.

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