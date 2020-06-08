В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и цифровые пропуска, передает ТАСС со ссылкой на главу Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок <…> Кафе откроются с 16 июня, летние веранды», — заявил Ремчуков на заседании Общественной палаты Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал «радикальные решения» по отмене ограничений, их график должны были объявить 8 июня.

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