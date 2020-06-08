Начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян, по сведениям ереванского Sputnik, написал заявление об отставке.

Возможной причиной заявления может быть резонанс в СМИ из-за свадьбы сына Давтяна, состоявшейся 7 июня в условиях режима ЧП.

Газета «Грапарак» накануне написала о том, что молодожены побывали в церкви Святой Гаянэ, после чего организовали банкет в своем загородном доме в Багреванде. По сообщению издания, на празднике присутствовало более 100 гостей, включая чиновников Минобороны.

В свою очередь Sputnik источники из близкого окружения Давтяна сообщили, что торжество прошло «в рамках регламента, установленного комендатурой и рекомендациями ВОЗ, количество участников не превышало допустимой нормы». По всей вероятности, комендатуру и руководство страны это не убедило.

Minval.az