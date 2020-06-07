Представитель Союза азербайджанцев России в Тульской области Махсуд Мамедов скончался от коронавируса.

Об этом сообщил вице-президент организации Эльнур Гусейнов.

«Смерть Махсуда Мамедова является большой потерей для Союза азербайджанцев России. Он был не только активным председателем диаспоры, но и патриотом, который заботился о своей Родине и нации. Его смерть потрясла всю нашу диаспору», — цитирует «Репорт» Эльнура Гусейнова.

Э.Гусейнов добавил, что благодаря М.Мамедову азербайджанская диаспора стала одной из ведущих общественных организаций в регионе.

«Помимо празднования всех исторических дней Азербайджана в Тульской области, Махсуд Мамедов принимал активное участие в общественной жизни региона».

Отметим, что Махсуд Мамедов родился в 1970 году. Председатель диаспоры две недели назад был заражен COVID-19.

Minval.az