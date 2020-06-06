Президент России Владимир Путин призвал «как можно быстрее» снимать ограничения из-за коронавируса, но при этом действовать спокойно и осознанно. Об этом он заявил на встрече с деятелями культуры, передает РИА Новости.

«Все-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознанно, спокойно, но как можно быстрее», — подчеркнул российский лидер.

Также президент согласился с директором Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергеем Некрасовым, который процитировал строки из письма поэта Плетневу. «Хорошие слова. Будем живы, значит, будем когда-нибудь и веселы. Это уж точно. Надо Пушкина вспоминать, не забывать про это», — посоветовал глава государства.

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