У президента Crocus Group Араза Агаларова выявили антитела к коронавирусу ещё до эпидемии в России. Бизнесмен признался, что тогда положительный результат его очень удивил.

— Это было в самом начале, тогда ещё в стране никакой эпидемии не было. Я взял все анализы — мазки показали, что я не болен, но что у меня есть антитела. Не знаю, может, они ошиблись, но пока не болел, — передаёт слова Агаларова портал «360».

Когда эпидемия добралась до России, на стройках Агаларова находилось восемь с половиной тысяч рабочих. Как рассказал бизнесмен, сначала для них ввели строгий карантинный режим и закрыли в общежитиях. Но это, признался Агаларов, было ошибкой. Позже для сотрудников закупили лекарства и разрешили короткие прогулки. Локального всплеска заболеваемости удалось избежать.

Minval.az