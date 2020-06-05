Власти Чехии объявили двух сотрудников российского посольства в Праге персонами нон грата и решили выслать их из страны. Об этом пишет Seznam Zpravy.

Причиной такого решения стали подозрения россиян в перевозке яда рицина для покушения на местных политиков. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что сообщение о подготовке покушения оказались дезинформацией, вину за распространение которой несут сотрудники российского посольства в Праге, имена которых он не назвал.

Работники диппредставительства России, как утверждает Бабиш, дезинформировали чешские спецслужбы. Причиной произошедшего он назвал «внутреннюю борьбу между сотрудниками российского посольства».

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