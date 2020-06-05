«Проблемы вследствие эпидемии коронавируса и информация о замешанности в коррупционные сделки привели к полному хаосу вокруг Никола Пашиняна. Если в Армении факты контрабанды остались за кулисами, попытались замять как можно раньше, то аналогичное сложно сказать о России, где были конфискованы самолеты с контрабандными сигаретами».

Об этом пишет ереванская газета «Иратес».

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники в службе безопасности РФ, дело о контрабандных сигаретах находится в центре внимания правоохранителей России и проводится глубокое и всеобъемлющее расследование.

«Согласно тому же источнику, кроме Никола Пашиняна в этом деле замешаны еще 17 лиц», – отмечает газета.

В ответ на замечание издания, если расследуют и знают подробности, почему не говорят об этом, сказали: «Всему свое время, дети рождаются через 9 месяцев. Для России Армения – это не Никол Пашинян, а государство-партнер, а также страна-член ОДКБ, что создает определенные табу. Если Пашинян не осознал, какой шаг он делает в отношении ОДКБ и в какую ситуацию ставит Россию, то это его проблема».

На вопрос, правда, что из Армении командировали человека, чтобы сокрыть дело контрабандных сигарет, наш источник подтвердил эту информацию, добавив, что «поехал, но ничего не смог сделать».

Minval.az