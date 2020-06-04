Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что последствия эпидемии новой коронавирусной инфекции будут полностью преодолены за год. Об этом мэр заявил в интервью ТАСС.

«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», — сказал Собянин.

Мэр Москвы вновь заявил, что ношение защитных масок останется обязательным до появления вакцины от COVID-19. «По разным оценкам, от октября до февраля следующего года», — сказал Собянин. Сам мэр Москвы надеется на то, что первые большие партии вакцины появятся уже осенью текущего года.

Отвечая на вопрос, учитывают ли власти города критику, звучащую в их адрес из-за принятых во время эпидемии мер, Собянин заявил, что «во все времена мнение горожан имеет решающее значение», но «всегда есть исключения».

«Мнений может быть много, но за каждую жизнь москвичей отвечать мне. И я не хочу эту ответственность перекладывать на других», — сказал мэр Москвы.

Москва занимает первое место в России по случаем заболевания COVID-19.

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